華府槍擊釀2以國使館人員喪生 川普回應了
美國華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館人員中彈身亡。美國總統川普稍早發文，直言槍擊案件「出於反猶太主義」，並且呼籲「仇恨與激進主義必須立刻終結」。
川普在真實社群發文表示：「這起駭人的華府殺人事件，顯然是出於反猶太主義，必須立刻停止！」
川普呼籲，「仇恨與激進主義在美國沒有立足之地」，並且向罹難者家屬表達哀悼，他說：「如此悲劇竟會發生，實在令人心痛！願上帝保佑所有人！」
另外，川普也在社群分享一則新聞，內容質疑這起事件為針對性攻擊。
根據華府當局稍早記者會，槍手是來自芝加哥的30歲左右男性羅德里格斯（Elias Rodriguez），疑為獨自犯案，目前已遭拘捕，被捕時高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。
另外，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述2名執法消息人士透露，1名男性死者為以色列外交官，另1名女性死者為以色列使館職員，案件疑為針對性攻擊。
警方與美國聯邦調查局（FBI）正就動機展開多重方向的深入調查，包括是否涉及恐怖主義或反猶太仇恨犯罪。
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