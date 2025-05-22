華府猶太博物館槍擊2死 槍手身分曝光、被捕高喊「解放巴勒斯坦」

美國華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館人員中彈身亡。根據當局稍早記者會，槍手是來自芝加哥的30歲左右男性羅德里格斯（Elias Rodriguez），疑為獨自犯案，目前已遭拘捕，被捕時高喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。

這起槍擊案發生21日晚間9時8分左右，當時美國猶太委員會（American Jewish Committee）正在美國首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）舉辦活動。

華府警察局局長史密斯（Pamela A. Smith）在記者會上表示，當時槍手先在博物館外來回踱步，隨後鎖定步出活動的4名行人，並且掏槍開火，擊中1名男子與1名女子。

槍手作案後進入博物館，隨即被活動保安人員制伏，被捕時高喊「解放巴勒斯坦」。目前許多細節仍有待釐清，包含槍手是否計畫進入博物館實施更多攻擊，以及槍手是自願投降或遭強行制伏。

另外，2名執法消息人士透露，男性死者為以色列外交官，女性死者為以色列使館職員，案件疑為針對性攻擊。

警方與美國聯邦調查局（FBI）正就動機展開多重方向的深入調查，包括是否涉及恐怖主義或反猶太仇恨犯罪。

華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）和以色列駐美大使均表達強烈譴責，並表示不會容忍任何形式的反猶太主義。