川普政府將移民遣送南蘇丹 美聯邦法官裁定違令

美國一名聯邦法官今天裁定，政府試圖將移民遣送至南蘇丹，違反他先前發布的法院命令，這為總統川普與限制他推動強硬移民政策的法官之間的角力另闢新戰線。

路透社報導，美國波士頓地區法院法官墨菲（BrianMurphy）表示，政府官員違反他於4月發布的初步禁制令，可能面臨藐視法庭的指控。這項命令禁止政府在未讓被遣送者有機會表達對安全的疑慮前，將他們驅逐至非原籍國。

川普政府指控墨菲是「極左派的行動派法官」，企圖庇護那些被視為「惡徒」的移民。

在波士頓的一場聽證會上，法官表示，美國國土安全部19日晚間才通知7名移民，說他們可能會被遣送至南蘇丹，而他們不到24小時後就要上飛機。法官認為，這樣的通知時間「根本不夠」。墨菲是由民主黨籍前總統拜登所任命。

美國國土安全部官員在聽證會前的記者會上表示，當局正在驅逐8名男性，他們分別來自古巴、寮國、墨西哥、緬甸、越南及南蘇丹，且這些人均因謀殺、持械搶劫等其他重大罪行遭定罪。由於第8名男子是南蘇丹人，他的遣送問題不在墨菲審理的案件範圍內。

墨菲告訴官員，他們可能會被控藐視法庭，但並沒有立刻對任何人施以處罰。法官表示，官員應當明白，「任何參與非法遣送行為的人，都有可能被控刑事藐視法庭」。

墨菲說：「該部門在本案中的行動，毫無疑問地違反了本法院的命令。」

在墨菲法官今天做出裁定後，白宮發聲明表示：「這是極左派行動派法官再次試圖干涉美國外交政策，還想保護那些川普總統及其政府已經從街頭清除掉的暴力犯罪非法移民。」

美國司法部律師培瑞斯（Elainis Perez）在聽證會上表示，墨菲4月發布的初步禁制令並未明確規定通知要提前多久。培瑞斯指出，若移民未表達安全疑慮，在24小時內迅速執行的遣送行動，並未侵犯美國憲法保障的權利。

美國國土安全部發言人麥勞夫林（TriciaMcLaughlin）接受媒體採訪時，就這些被遣返男子發表談話說：「這些就是該地方法官試圖保護的惡徒。」