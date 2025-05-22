快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

聽新聞
0:00 / 0:00

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府西北區的猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成1男1女中彈。圖/取自@EYakoby在X的照片
華府西北區的猶太博物館21日晚間驚傳槍擊，造成1男1女中彈。圖/取自@EYakoby在X的照片

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述執法消息人士報導，位於華府西北區的猶太博物館（Capital Jewish Museum）驚傳槍擊事件，造成1男1女中彈，其中一人確認身亡，受害者疑似以色列使館職員。

多名消息人士證實，這起槍擊案的2名受害者與某外國使館的外交人員有關。據報導，其中至少一人被認為是以色列使館的職員。

消息人士告訴ABC News，至少一人已確認身亡，另一人重傷送醫且情況危急。

槍擊 受害者 以色列

延伸閱讀

中東緊張升溫 油價震盪、金價走高

阿聯：與以色列達成協議 將向加薩運送人道物資

傳以色列準備打擊伊朗核設施！美情報：以國調動空射彈藥、空中演習

英法加反對以色列擴大進攻加薩 籲放行援助進入

相關新聞

華府猶太博物館槍擊2死 槍手身分曝光、被捕高喊「解放巴勒斯坦」

美國華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館人員中彈身亡。根據當局稍早記者會，槍手是來自芝加哥的30歲左右男性羅德里格...

1.5億買永久居留權！美商務部長：川普金卡官網1周內上線

政治新聞網Axios報導，美國商務部長盧特尼克21日表示，美國政府銷售「金卡簽證」計畫的官網將在一周內上線，未來外國人花...

華府槍擊釀2以國使館人員喪生 川普回應了

美國華府21日晚間發生槍擊，2名以色列駐美使館人員中彈身亡。美國總統川普稍早發文，直言槍擊案件「出於反猶太主義」，並且呼...

川普政府將移民遣送南蘇丹 美聯邦法官裁定違令

美國一名聯邦法官今天裁定，政府試圖將移民遣送至南蘇丹，違反他先前發布的法院命令，這為總統川普與限制他推動強硬移民政策的法...

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

美國廣播公司新聞網（ABC News）引述執法消息人士報導，位於華府西北區的猶太博物館（Capital Jewish M...

白宮加密幣沙皇：穩定幣法案將為美債釋放數兆美元需求

美國總統川普的加密貨幣與人工智慧（AI）首席顧問薩克斯（David Sacks）周三（21日）表示，參議院推動中的穩定幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。