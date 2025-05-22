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白宮加密幣沙皇：穩定幣法案將為美債釋放數兆美元需求

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普的加密貨幣與人工智慧（AI）首席顧問薩克斯（David Sacks）。 歐新社
美國總統川普的加密貨幣與人工智慧（AI）首席顧問薩克斯（David Sacks）。 歐新社

美國總統川普的加密貨幣與人工智慧（AI）首席顧問薩克斯（David Sacks）周三（21日）表示，參議院推動中的穩定幣法案，預期將可獲得「兩黨重大支持」而通過，他並聲稱該法案可能會大幅激發市場對美國公債的需求。

薩克斯在 CNBC 節目訪談中說，「我們目前已有超過2,000億美元的穩定幣，但它們尚未受到監管」，「如果我們為這項產業提供法律的明確性和框架，我認為，幾乎在一夜之間，我們就能創造出數兆美元對美國公債的需求，速度會非常快。」

名為GENIUS法案的穩定幣監管法案，目前已在參院通過了關鍵程序的投票，讓法案有足夠票數避免被冗長辯論阻撓。薩克斯信心滿滿表示，「我們現在完全有信心法案將會通過」。不過，他並未回答民主黨人對川普及其家人可能從立法中獲利的擔憂。

穩定幣與價格經常劇烈波動的比特幣等數位資產不同，是一種價值與現實世界資產（例如美元）掛鉤的加密貨幣。比特幣今（22）日創下逾11萬美元的新高價。

由美國知名投銀Cantor Fitzgerald提供銀行服務的泰達幣（Tether），掌控超過60%的穩定幣市場。根據德意志銀行的資料，去年穩定幣的交易總額達28兆美元，超過萬事達卡（Mastercard）與 Visa加起來的交易總額。

CNBC指出，薩克斯在川普核心圈中已成為一位具影響力的政策推動者，他形容GENIUS法案不僅是加密幣業界的突破，也是一項國家經濟戰略。

他說，「穩定幣提供了一個全新的、更有效率、更便宜、更順暢的支付系統——是美國經濟的新型支付基礎設施」，「它也延伸了美元在網路世界的主導地位」。

根據財務申報文件，薩克斯在接受白宮職位前，已出售名下價值2億美元的加密貨幣相關資產。不過川普及其家族近來則是積極投入建立加密貨幣王國。

例如，川普家族是 World Liberty Financial 的財務支持者，這家公司最近推出了一種由公債與美元存款支持的穩定幣——USD1。

阿布達比的MGX投資基金最近承諾向全球最大加密交易所幣安（Binance）投入20億美元的USD1，這是MGX歷來在加密幣領域最大手筆投資。

CNBC分析，GENIUS法案不一定就能如薩克斯所願，一帆風順在國會表決通過。因為密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）在法案中加入了一項爭議性的附加條款，可能為信用卡的逾期繳款收取的費用訂出上限，這條款被視為「毒藥條款」，可能阻礙法案的最終通過。

貨幣 美國 川普

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