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1.5億買永久居留權！美商務部長：川普金卡官網1周內上線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月3日在空軍一號展示「金卡」簽證，外國人花費500萬美元，約台幣1.52億元，即可獲得在美國的永久居留權及工作權。美聯社
美國總統川普4月3日在空軍一號展示「金卡」簽證，外國人花費500萬美元，約台幣1.52億元，即可獲得在美國的永久居留權及工作權。美聯社

政治新聞網Axios報導，美國商務部長盧特尼克21日表示，美國政府銷售「金卡簽證」計畫的官網將在一周內上線，未來外國人花費500萬美元，約台幣1.52億元，即可申請這項新簽證，獲得在美國的永久居留權及工作權。

金卡簽證計畫由美國總統川普在2月提出，預計取代現行的EB-5投資移民計畫，他曾表示，美國出售100萬張金卡的收入就足以償還國債。

盧特尼克告訴Axios，計畫官網「trumpcard.gov」將開放有意購買者登記申請，「所有細節將在未來幾周內陸續公布，不是幾個月，是幾周內。」

盧特尼克將金卡定位為外國人的安全備案，同時有助於緩解美國債務，「我遇到每個不是美國人，但有財力的，都會想買這張卡」。

他說：「這是針對那些能幫助美國償債的人。你為什麼不想擁有一個B計畫？萬一哪天真的出了什麼事，你抵達美國機場，海關人員會說：『歡迎回家。』」

Axios提到，其他國家也曾推行類似金卡簽證的計畫，但因申請人有限而大多取消。

美國 簽證 外國人

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