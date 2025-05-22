白宮對峙再上演！川普會南非總統當場秀影片 指控當地白人遭種族滅絕

路透報導，美國總統川普21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，當場播放一段影片並秀出影像，連珠炮錯誤指控南非對白人實施「種族滅絕」與土地沒收。部分外媒以突襲（ambush）來形容川普這個舉動，場面也令人想到烏克蘭總統澤倫斯基2月在橢圓辦公室與川普的爭執。這恐怕讓外國領袖對於是否接受白宮邀請更為猶豫，憂心當眾受辱，進而影響美國鞏固與友邦關係，特別是在中國積極拉攏之際。

川普罕見在白宮橢圓辦公室的螢幕上播放影片，向拉瑪佛沙及在場採訪的全球媒體記者展示影片內容，並且拿出一疊新聞報導，稱南非白人遭受迫害，還有墓地埋葬「超過千名」遭暴力殺害的白人農民。

川普說：「有很多人覺得自己受到迫害，正在前往美國避難。如果美國認為那裡正發生迫害或種族滅絕的話，我們會接納他們。」這番話特別指的是南非的白人農民。

川普接著說：「他們為了自身安全正逃離南非，他們的土地被沒收，很多情況下甚至遭到殺害。」

坐在一旁的拉瑪佛沙則保持鎮定，同時反駁川普的說法。但是川普並不滿意，他接著說：「我們有成千上萬的故事、紀錄片、新聞報導談到這件事，這些都必須得到回應。」

拉瑪佛沙則表示，南非確實有犯罪問題，但大多數受害者是黑人。川普隨即打斷他，並說：「那些農民不是黑人。」

川普播放影片時，拉瑪佛沙大多面無表情，只偶爾轉頭看螢幕，並表示從未看過這些內容，且希望確認地點。

金融時報指出，川普不滿南非一項旨在糾正種族隔離時代不公的新土地改革法，這部1月簽署通過的新法允許政府出於公共用途徵收私人土地。

不過這項條文至今從未真正被啟用，且目前南非大多數土地仍由白人持有。而這項法律也在美國右翼間引發陰謀論，稱南非白人正面臨「種族滅絕」。

此外，華府也對南非在國際法院主導控告以色列在加薩行動涉及種族滅絕一案感到不滿。

金融時報指出，拉瑪佛沙在整場交鋒中始終保持冷靜，並請代表團中的白人成員，包括高球名將艾爾斯（Ernie Els）與農業部長兼民主聯盟黨魁史汀胡辛（John Steenhuisen），回應川普較為激烈的指控。

南非知名評論員、金山大學講師西索勒（Khaya Sithole）形容：「有幾度你會以為他們要吵起來了，但拉瑪佛沙很有風度，單靠自制就穩住場面。」