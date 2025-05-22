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美國國會議員要求三大飯店CEO停用「中國台灣」之表述

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
共和黨籍聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar）是眾議院中國事務特別委員會主席。美聯社
共和黨籍聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar）是眾議院中國事務特別委員會主席。美聯社

美國共和黨籍聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar）和參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）致函希爾頓（Hilton）、凱悅（Hyatt Hotels）和萬豪國際（Marriott International）執行長，要求他們停止在官網使用「中國台灣」一詞。

兩人要求三大飯店高層「更正」此用語，並詢問他們是否受到北京施壓才有此決定。

穆理納是眾議院中國事務特別委員會主席。

兩位國會議員引述2024年聯邦政府發給「財富500強公司」的備忘錄，敦促這些公司將台灣稱為「台灣」而非「中國台灣」。

財富 議員 北京

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