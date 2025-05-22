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川普見南非總統當面播影片 再控當地白人遭種族滅絕

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室會見南非總統拉瑪佛沙。 美聯社
美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室會見南非總統拉瑪佛沙。 美聯社

美國總統川普今天在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）時，出人意料地播放了一段影片，旨在支持他聲稱南非白人遭到「種族滅絕」的指控。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）要求工作人員，在架設現場的螢幕上播放一段影片，向拉瑪佛沙及在場採訪的全球媒體記者展示影片內容。川普聲稱，部分影像顯示「埋葬地點」。

川普對拉瑪佛沙表示：「你確實允許他們奪取土地」。拉瑪佛沙回應說：「沒有、沒有、沒有、沒有。沒有人可以隨便奪取土地。」

川普還說：「一般而言，他們是白人農民，他們正逃離南非，看到這樣的事情著實令人難過。但我希望我們能得到一個解釋，因為我知道你也不希望看到這種情況。」

拉瑪佛沙今年1月曾簽署法案，讓國家更容易因公共利益徵用土地。川普在未提供證據的情況下，聲稱「南非正在沒收土地」，「某些階級的人民」受到「極惡劣」對待。

今年2月，川普曾以南非土地政策掠奪白人農民的土地為由，簽署行政命令削減對南非的財務援助。南非政府則對「錯誤訊息」及散播予以譴責。

約50名具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）本月稍早抵達美國接受重新安置。川普以他們是所謂「種族滅絕」的受害者為由，授予他們難民身分。

川普上任後基本上停止難民入境，但對具有歐洲血統的南非白人破例，儘管南非政府堅稱這些人在南非並沒有遭到迫害。

影片 川普 南非

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