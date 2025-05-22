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曾籲軍售台灣F-16戰機 友台美國議員康諾利過世

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國民主黨聯邦眾議員康諾利（Gerry Connolly）。圖／聯合報系資料照片
美國民主黨聯邦眾議員康諾利（Gerry Connolly）。圖／聯合報系資料照片

美國民主黨聯邦眾議員康諾利（Gerry Connolly）21日過世，享年75歲；康諾利曾任眾院「國會台灣連線」共同主席，長年支持台灣，近期才提出「台灣國際團結法案」，於眾院無異議通過。

康諾利的家屬21日在X平台上表示，「我們懷著深切的悲痛，宣布我們摯愛的父親、丈夫、兄弟、朋友，以及長年服務大眾的國會議員康諾利，今天早上在家人的陪伴下，在家中安詳辭世。」康諾利自2009年起擔任維吉尼亞洲國會議員，上個月才因為罹患食道癌，宣布不會尋求連任。

眾院外交委員會21日上午舉行聽證會，多位眾議員在發言時對康諾利致意；康諾利長年挺台，不但曾在2011年訪台，還曾聯名致函美國前總統歐巴馬，呼籲美國軍售我國F-16 C/D型戰機；康諾利近期也提出「台灣國際團結法案」，要求美國反制中國扭曲聯大2758號決議文，並在眾院獲得通過。

議員 美國 歐巴馬

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