美接受卡達贈送的波音747 未來擬改裝成新的空軍一號

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
卡達王室贈送一架波音747客機給美國總統川普，作為臨時的「空軍一號」。法新社
卡達王室贈送一架波音747客機給美國總統川普，作為臨時的「空軍一號」。法新社

美國21日正式接受由中東國家卡達（Qatar）所贈送747客機，美國空軍接下來將為美國總統川普，把客機升級、改裝成新的空軍一號。

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）21日證實說，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）已經接受卡達贈送的波音747飛機，空軍也已經被要求迅速將飛機升級，未來將作為川普新的空軍一號；帕內爾也指出，國防部將確保飛機有適當的安全考量，且符合實用的任務需要。

根據紐約時報報導指出，產業評估該飛機價值2億美元；未來將經過大規模的改裝才能用作空軍一號。

自從卡達贈送飛機給美國的消息傳出後，川普就備受質疑；川普日前才在社群網路上表示，這份禮物不是給他的，而是贈送給美國國防部，並認為只有傻瓜才不會選擇代表國家接受這樣的禮物。

美國 空軍 國防部

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