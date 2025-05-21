金融市場已發出警告 克魯曼：川普政府面臨「特拉斯時刻」

儘管過程遭遇些許路障，美國國會看來可能在未來數日內通過總統川普的「大而美法案」--包含為富人大舉減稅的措施。知名經濟學者克魯曼警告，美國可能因此面臨「特拉斯時刻」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼21日撰文指出，最近美國長期公債殖利率逼近多年來高點（30年期美債殖利率21日早盤升破5%大關），美元今年走勢也急轉直下，綜合研判，這些市場變化令人不安，「至少暗示某種近似『特拉斯時刻』的發展或許近在眼前」。

所謂「特拉斯時刻」，指的是英國前首相特拉斯（Liz Truss）2022年宣布「迷你預算」引起的軒然大波。那項預算計畫涉及減稅，財源卻未交代清楚，顯然會導致英國預算赤字暴增，這讓英國市場嚇壞了--長期利率隨之飆升，英鎊則重貶。結果，特拉斯黯然下台。

那麼，美國是否也面臨「特拉斯時刻」？儘管川普2.0的減稅案既邪惡（刪砍社會福利計畫）又不負責任（破壞美國長期建立信守償債義務的信譽），美國國會在共和黨控制下，也不可能像英國國會驅逐特拉斯那般，讓一個導致災難的領導人下台。

除此之外，多重跡象顯示，美國的「特拉斯時刻」可能將至。川普宣布「解放日」關稅後，掀起市場動盪，已讓人嗅到這種味道；一旦市場明白川普2.0減稅案的衝擊也像特拉斯「迷你預算」那麼糟糕，算帳時刻也就不遠了。

會發生何事？

首先，利率會竄升。赤字支出常會推升長期利率，通常是因為投資人預期通膨會隨政府擴大支出而勁揚，進而迫使聯準會（Fed）藉調高短期利率抑制通膨。

然而，這一回大多數人卻認為，Fed會調降、而非調高短期利率，因為川普2.0關稅政策的不確定性看來篤定會導致一波經濟減速，甚至可能滑向衰退。那麼，為何美國長期公債利率也勁揚呢？

通常美國利率上揚會帶動美元升值，因為利率走高可望吸引外國資本流入，進而推升美元。但這一回，美元卻往下栽，原因可能與避險基金減持美國公債有關，一如當年英國的退休基金拋售英國公債，也反映對政府失去信任。公債遭賣壓襲擊、摜壓價格，走勢與價格相反的殖利率於是躍升。

特拉斯和川普一樣，相信減稅是萬靈丹，但專業投資人顯然不信那一套，從最近美國信用違約交換（CDS）合約價格暴漲，即可見一斑。

從美國公債和利率交換最近的市況，可知川普政府的公信力漸失，與英國特拉斯政府一樣。專業投資人正把美國當作新興市場，認定美國的預算赤字也將失控。川普不負責任的減稅法案被視為「賣美國資產」的訊號，導致利率走高、衰退機率增加，美元一蹶不振。

英國的前例顯示，情況失去控制的速度，可能超過任何人想像。