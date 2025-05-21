駭客駭入川普幕僚曾使用通訊軟體 涉及60政府用戶

路透社檢視的資料顯示，本月稍早入侵前川普國安顧問瓦爾茲曾使用的手機通訊軟體TeleMessage的駭客，實際攔截到的訊息遠比媒體之前披露的範圍還廣泛，涉及更多美國官員，已引發外界對川普政府資料安全性的質疑。

路透社檢視美國非營利組織「分散式阻斷服務祕密」（Distributed Denial of Secrets） 提供的一批外洩資料發現，有60多位使用通訊軟體TeleMessage的政府用戶。這批資料包括來自災難應變人員、海關官員、數名美國外交人員、至少一名白宮職員，以及特勤局成員的內容。這些訊息大多是片段式，涵蓋的時間約為5月4日結束的一天左右。

非營利組織「分散式阻斷服務祕密」設立宗旨是將符合公共利益的被駭外洩文件存檔。

TeleMessage原本是政府與金融圈內較為小眾使用的通訊軟體，但在路透社於4月30日拍到瓦爾茲（MikeWaltz）在內閣會議中查看加密通訊軟體Signal的非官方版TeleMessage軟體後，引發外界關注。

路透社無法查證這批外洩資料的所有內容，但在超過6起案例中，外洩資料中的手機號碼確實對應到正確的人員。

其中一名收到遭攔截簡訊的聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）援助申請者向路透社證實外洩簡訊屬實。一家金融服務公司也證實，其遭攔截的訊息內容屬實。

基於有限的資料檢視，路透社並未發現明確的機密資料，也未看到瓦爾茲與其他內閣官員的對話紀錄。但有些對話似乎涉及政府高級官員的出訪計畫，其中一個名為POTUS ROME-VATICAN PRESS GC的Signal群組，似乎與梵蒂岡活動的後勤安排有關。另一則訊息則似乎討論美國官員前往約旦的行程。

前國安局資安專家、目前任職資安公司HunterStrategy研發副總裁威廉斯（Jake Williams）指出，即使被攔截的簡訊內容本身無害，但對話與群組的詮釋資料（metadata），例如誰在何時發訊息，依然會構成反情報風險。

他指出，「即使沒有內容，也是第一線情報管道」。