川普「大而美」經濟法案 障礙排除

美國眾議院議長強生21日表示，共和黨人已就州和地方稅（SALT）抵扣上限提高至4萬美元一事達成協議，意味著美國總統川普所謂「大而美」經濟法案的關鍵障礙已經排除，向前邁進一大步。

強生接受CNN採訪時表示：「這就是我們達成的協議」。這是回答關於未來十年稅額抵扣上限從1萬美元提高至4萬美元的問題。他還說，「對『SALT黨團』來說，雖然並非完全如他們所願，但我想他們很清楚，這對於他們的選民而言已是重大進展，讓他們可以有很多成果帶回各自的選區」。

共和黨內出身紐約州、加州、新澤西州等高稅州郊區選區的五名眾議員，包括拉洛塔、加巴里諾、勞樂、金映玉、肯恩先前曾揚言，除非提高目前為1萬美元扣除額的SALT上限額度，否則不會投票支持延長2017年減稅法案。

眾院預算委員會18日晚間已通過川普的「大而美」預算法案，這項法案主要將延長2017年「減稅與就業法」的效期，並大幅削減低所得個人的健保計畫及食品援助計畫。

紐約時報19日報導，「大而美法案」還有其他懸而未決問題必須解決，才能在眾院全院會過關。不過川普口中這個「又大，又美麗」的租稅法案，可能使美國政府負債大幅增加。