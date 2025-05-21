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川普3.0？川普長子：「或許有朝一日」會參選美國總統

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）日前在受訪時暗示，他將可能競選公職，考慮追隨父親腳步，角逐總統大位。美聯社
美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）日前在受訪時暗示，他將可能競選公職，考慮追隨父親腳步，角逐總統大位。美聯社

美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）日前在受訪時暗示，他將可能競選公職，考慮追隨父親腳步，角逐總統大位。

彭博資訊報導，小川普21日出席卡達經濟論壇，被問及是否會考慮角逐美國公職時，回答道：「我不知道，或許有朝一日吧」。

小川普大部分的職業生涯都在川普集團（Trump Organization）工作，該集團主要業務是高級房地產開發。他也是其父經濟政策的熱烈支持者。在川普第二屆任內，他的影響力提升，並極力說服其父讓范斯出任副總統。

他說：「我認為家父確實改變了共和黨」「無論你怎麼看它，共和黨現在是一個『美國優先』的政黨，一個『MAGA（讓美國再次偉大）』的政黨。」

雖然小川普很少主動提到自己的政治野心，但近幾年已變得愈加暢所欲言。他成為競選活動固定班底，愈來愈頻繁地在電視上露臉，也在共和黨全國代表大會的黃金時段發表演講。

川普本人的態度讓外界猜測，他或許會嘗試找到再次投身2028年總統大選的方法，儘管美國憲法對總統任期的限制是兩屆。

小川普雖在川普本屆任內成為最受矚目的家族成員，但他本人在白宮並沒有正式職位。

美國 川普 共和黨

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