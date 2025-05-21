美國眾議院共和黨 準備21日表決川普減稅案

美國眾議院共和黨議員準備最快21日將規模數兆美元的減稅案付諸表決，正在最後關頭努力爭取黨內議員支持，讓總統川普兌現最重要的立法承諾。

共和黨領袖挑燈夜戰，努力遊說存有疑慮的共和黨議員，他們擔心通過減稅案將產生一連串後遺症，包括進一步推高36兆美元的國債。

國會預算處（CBO）最新分析顯示，這些稅務條款可能導致未來十年美國聯邦赤字大增3.8兆美元，儘管聯邦醫療補助（Medicaid）、食品券和其他服務的支出可能合計減少1兆美元。CBO指出，美國低收入戶家庭未來可獲的資源將減少，最高所得家庭則可能增加。

眾院議長強生說：「川普總統『一項龐大而美麗的法案』，將需要一場盛大美麗的表決。我們會把這件事辦成。」

對川普和他所屬的共和黨來說，這是成敗關鍵時刻。倘若眾院共和黨議員與川普站在同一陣線，壓倒民主黨砲口一致的反對，那麼這項法案接下來就會送到參議院。

這項法案文本堂堂1,000多頁，核心內容是延長川普第一任在2017年通過的減稅案，另外添加新的減稅措施，亦即他2024年競選總統的政見。

為彌補減稅少徵的稅收，共和黨人把減支目標對準刪砍聯邦社福安全網計畫，並大舉撤銷拜登時代「通膨削減法」提供的綠能稅務優惠。

此外，這套方案還增加3,500億美元的新支出，其中國防部就占大約1,500億美元，用於包括川普提出的「金穹」（Golden Dome）防禦系統，其餘經費則用來大規模遣返移民，以及其他邊境安全計畫。

這套方案的標題將採用川普所說的「一項龐大而美麗的法案」。