快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

川普政策轉彎 重啟紐約大型離岸風電專案

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

美國總統川普政府先前勒令，停止挪威國家石油公司位於紐約外海的大型離岸風電專案，然而美國官員今天證實，川普政府已撤回這項決定。

法新社報導，美國內政部發言人今天證實，當局已經撤銷Empire Wind風電專案的停工命令。

美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和挪威國家石油公司（Equinor）昨晚透過聲明宣布前述政策轉變，並指歷經1個月停工後，該公司位於紐約外海的Empire Wind大型專案將能恢復施工。

挪威國家石油公司發言人上週告訴法新社，如果不盡快找到解決方案，公司可能會放棄這項專案。

川普（Donald Trump）一再表示反對風電，主張風機既醜陋又危險。他今年1月重返白宮後不久，便簽署一系列針對這個產業的行政命令，包括暫時凍結聯邦政府對離岸及岸上風電專案的許可和貸款。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）4月中旬宣布，內政部將命令Empire Wind專案「立即」停工，並稱前總統拜登（Joe Biden）政府的官員先前未「充分分析」這項計畫。

柏根昨晚在社群媒體發文時沒有提到Empire Wind專案，但讚揚侯可「願意提高關鍵（天然氣）管道的產能」。

彭博（Bloomberg News）報導，川普政府與侯可已達成共識，她可能會允許在紐約州建造新的天然氣輸氣管。

侯可發布聲明感謝川普，強調這項專案對就業和乾淨能源「至關重要」。

挪威國家石油公司估計Empire Wind 1專案價值25億美元，計畫包含建造54座風機，向紐約布魯克林輸送810千瓩（MW）電力，為50萬戶家庭供電。

離岸風電 美國 紐約 川普

延伸閱讀

劍指中俄？川普將打造金穹系統攔截飛彈 「把太空變成戰場」

我與素養的距離／川普關稅戰衝擊全球 一起探究「經濟全球化」

【重磅快評】邱垂正沒感覺的美國壓力 將一直壓到川普卸任

遣返還不走 賓州女無證客遭罰180萬

相關新聞

拜登罹攝護腺癌隱瞞病情？發言人澄清：上次篩檢是在2014年

美國前總統拜登辦公室18日宣布，拜登16日經診斷罹患惡性攝護腺癌，但宣布時機引發外界質疑。Axios報導，拜登團隊20日...

美國土安全部長錯誤解釋人身保護令 遭國會議員糾正

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天在參議院聽證會對「人身保護令」一詞做出錯誤陳述，原指個人可就拘留狀況...

遣返還不走 賓州女無證客遭罰180萬

川普政府高級官員透露，過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」；約有4500名移民被...

2021混亂撤軍阿富汗 美防長下令五角大廈檢討

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天下令五角大廈，針對2021年從阿富汗撤軍時出現的混亂場面進行檢討；此...

美國或許即將打贏一場 AI 競賽...但可能贏錯了賽局

美國大數據分析業者Palantir公司的政府事務與公共政策主管阿哈沙尼（Mehdi Alhassani）和AI執行主管巴克（ Anthony Bak）指出，美國即將贏得一場人工智慧（AI）競賽，但卻是個錯誤的賽局。

川普2.0重視太空 將打造金盾防禦系統

川普從第一任至今，都很想要打造太空軍隊！他與國防部長赫格塞斯20日宣布美國將研發最新的「金盾」飛彈防禦系統，可以攔截任何飛彈，包括外太空的也行。其中還打算將於外太空設置武器，是全球首次。川普在第一個總統任期時，就曾推動成立太空軍，不過此計畫預計耗資5420億美元、耗時20年，未能實現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。