美國土安全部長錯誤解釋人身保護令 遭國會議員糾正

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天在參議院聽證會對「人身保護令」一詞做出錯誤陳述，原指個人可就拘留狀況提出司法挑戰，但她聲稱的意思正好相反。

法新社報導，諾姆負責監督移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement），並在執行總統川普強硬移民政策中擔任要角。她在參議院聽證會上，就白宮顧問米勒（Stephen Miller）針對人身保護令（habeas corpus）的相關發言接受質詢。

米勒5月9日表示，白宮正「研究」是否要暫停人身保護令，若付諸實行，將使大規模被驅逐的移民失去透過法院提出訴求的權利。

新罕布什爾州聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）質問諾姆：「妳知道什麼是人身保護令嗎？」

諾姆回應說：「人身保護令是總統擁有的一項憲法權力，可以將人驅逐出這個國家，暫停他們的權利…」但話說到一半就被哈山打斷。

哈山糾正諾姆說：「人身保護令是法律原則，要求政府公開說明拘留和監禁人民的原因。」

「若沒有這項保障，政府就可以隨意逮捕人，包括美國公民，且無須說明理由進行無限期拘禁。」

哈山繼續說：「人身保護令這個基本權利，將美國等自由社會與北韓等警察國家區隔開來。」

諾姆重新表述她的回答說：「我支持人身保護令。」但表示總統有權決定是否應該中止該權利。

儘管如此，諾姆表示川普政府將遵守任何關於人身保護令的法院裁決。