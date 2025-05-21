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2021混亂撤軍阿富汗 美防長下令五角大廈檢討

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯。路透
美國國防部長赫格塞斯。路透

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天下令五角大廈，針對2021年從阿富汗撤軍時出現的混亂場面進行檢討；此事長久以來是共和黨批評目標。

法新社報導，赫格塞斯在備忘錄中寫道：「我得出的結論是，我們需要進行全面檢討，確保有人對此事負責，並向美國人民報告完整狀況。」

備忘錄指出，特別審查小組將「徹底檢視先前的調查，包括但不限於事實調查結果、消息來源、證人，並分析導致這起美國最黑暗、最致命國際事件之一的決策」。

美國當年撤軍後，塔利班（Taliban）武裝分子擊潰阿富汗軍隊，迫使最後一批美軍從喀布爾機場撤離人員，數天之內就有超過12萬人離開阿富汗。

2021年8月26日，一名自殺炸彈客針對喀布爾機場周邊急於登機離開的人群發動攻擊，造成170多人死亡，其中包括13名美國士兵。

撤軍期間擔任美國總統的拜登為撤軍決定辯護，但批評者說，這項決定導致了阿富汗軍隊的災難性崩潰。

阿富汗 美國 喀布爾機場

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