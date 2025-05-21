拜登罹攝護腺癌隱瞞病情？發言人澄清：上次篩檢是在2014年

美國前總統拜登辦公室18日宣布，拜登16日經診斷罹患惡性攝護腺癌，但宣布時機引發外界質疑。Axios報導，拜登團隊20日試圖平息外界對他們何時得知罹癌的猜測。

外界此前曾擔心，現年82歲的拜登健康狀況可能曾遭隱瞞。拜登辦公室公開他罹患第4期攝護腺癌後，外界一方面表達同情，另一方面對公布時機產生揣測。

拜登發言人在致Axios的一封電郵聲明中表示，拜登最後一次已知的攝護腺特定抗原（PSA）檢測是在2014年。發言人指出：「在16日之前，拜登總統從未被診斷出患有攝護腺癌。」

美國預防醫學工作小組（USPSTF）關於攝護腺癌篩檢的建議指出，對於55至69歲男性，是否接受篩檢應由個人決定，因為降低死亡風險的潛在益處相對有限。

USPSTF同時擔憂篩檢可能帶來的風險，包括後續檢查、攝護腺活檢、過度治療和相關併發症。對於像拜登這樣年紀在70歲及以上者，USPSTF的建議為「D級」、即不進行例行篩檢，並表示有中等程度的信心表示，潛在益處不足以抵消可能的危害。

根據先前報導，82歲的拜登上周因泌尿症狀就醫，9日檢查發現攝護腺結節，16日確診為惡性攝護腺癌，並已轉移至骨骼。今日美國報指出，拜登最近一次進行PSA篩檢是在2014年，當時他還是副總統，年齡為72歲，之後才出現導致16日確診的症狀。

Axios指出，這符合標準指引範圍，並不罕見。但值得注意的是，即便在擔任總統期間，拜登似乎也沒有接受過這項檢查。