川普2.0重視太空 將打造金盾防禦系統

川普從第一任至今，都很想要打造太空軍隊！他與國防部長赫格塞斯20日宣布美國將研發最新的「金盾」飛彈防禦系統，可以攔截任何飛彈，包括外太空的也行。其中還打算將於外太空設置武器，是全球首次。川普在第一個總統任期時，就曾推動成立太空軍，不過此計畫預計耗資5420億美元、耗時20年，未能實現。

攔截北韓飛彈？

根據《半島電視台》報導，川普與赫格塞斯宣布了最新的「金盾」飛彈防禦系統，將用來攔截超音速飛彈、洲際飛彈與先進巡弋飛彈，確保美國民眾不會受到外國飛彈襲擊。其中，防禦系統將會在外太空設立感應器與攔截武器，號稱可攔截全球、甚至是太空發射的飛彈。

白宮並未透露更多細節，僅表示相關業務將由美軍的太空軍負責，國防部還在評估相關細節，但美國國會預算辦公室5月曾粗估這項計畫需要耗資5420億美元、耗時20年，尤其飛彈的感應與攔截環節將會是系統的重中之重。但預算辦公室也說，北韓等國的飛彈日漸複雜化，讓攔截的難度提升不少。

計畫耗資不斐

但川普在橢圓辦公室宣布此訊息時，卻揚言希望在3年內看到系統建置完成。據內部官員透露，川普對此計畫有3個方案，分別是中等、高級與超級高級，會依據系統設立的完成度不同來定義，包括衛星、感應器與攔截器的設立數量。據傳川普選擇高級版，初步預期預算是3百億到1千億美元。

《太空新聞》提到，這將是人類第一次嘗試在太空部署武器，川普希望能仿效過去前總統雷根的「星戰計畫」，但星戰計畫後來的結果是不了了之。計畫的主持人葛特萊恩是太空作戰第二副部長、首任太空軍司令，過去是研究衛星專長。各界都很期待未來的發展成果。

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