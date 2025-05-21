川普宣布打造金穹飛彈防禦 先期投資250億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為以色列鐵穹防空系統去年出動飛彈攔截來自黎巴嫩的攻擊。(歐新社)
圖為以色列鐵穹防空系統去年出動飛彈攔截來自黎巴嫩的攻擊。(歐新社)

美國總統川普20日宣布啟動打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統；川普指出，這項計畫預計耗時約3年，將在他任期結束前完工。

川普今年上台後，隨即簽署行政命令，希望建立屬於美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）；川普20日與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）宣布啟動打造金穹飛彈防禦系統。

這項計畫的先期投資預計為250億美元，並納入川普「這個又大又美的法案」；根據Politico報導指出，國會預算辦公室估計，一個全國的彈道和巡弋飛彈防禦系統將在未來20年內耗費5000億美元。

美國 巡弋飛彈 川普

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