川普宣布打造金穹飛彈防禦 先期投資250億美元
美國總統川普20日宣布啟動打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統；川普指出，這項計畫預計耗時約3年，將在他任期結束前完工。
川普今年上台後，隨即簽署行政命令，希望建立屬於美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）；川普20日與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）宣布啟動打造金穹飛彈防禦系統。
這項計畫的先期投資預計為250億美元，並納入川普「這個又大又美的法案」；根據Politico報導指出，國會預算辦公室估計，一個全國的彈道和巡弋飛彈防禦系統將在未來20年內耗費5000億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言