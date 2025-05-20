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曾花大把鈔票助選！馬斯克將大幅縮減政治捐款：我已經做得夠多了

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
馬斯克25日在杜哈舉行的卡達經濟論壇上發表演說。法新社
馬斯克25日在杜哈舉行的卡達經濟論壇上發表演說。法新社

華爾街日報報導，億萬富豪馬斯克在卡達經濟論壇的一場視訊訪談中表示，未來他將大幅縮減政治捐款，並表示目前還看不到繼續捐款的必要。

他說，「就政治捐款來說，未來我將減少很多」，並認為「我已經做得夠多了」。

身為世界首富，馬斯克花上巨額財富資助美國總統川普贏得2024年選戰；但他也說，如果情勢變化，他還是可能再度增加捐款，「如果我認為未來有理由政治捐款，我就會這麼做，目前我還找不到理由」。

馬斯克 華爾街日報 美國 捐款 川普

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