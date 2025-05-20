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起飛途中急煞！紐約機場險釀撞機事故

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

一架客機本月6日在美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）跑道上快速滑行、準備起飛時，因為另一架飛機還在跑道上而不得不猛踩煞車，導致機上乘客都被往前甩。

美聯社報導，乘客之一霍佛（Renee Hoffer）在這次有驚無險的事故發生後次日，因為頸部開始疼痛，左臂也開始麻痺，被送到急診室。

她說：「這次急煞的力道和我經歷過的任何車禍一樣強烈。」

由於一架聯合航空（United Airlines）飛機還在跑道上滑行穿越，導致共和航空（Republic Airways）一架飛機不得不中止起飛、緊急煞停。美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，正調查這起事故。

紐約拉瓜迪亞機場配備協助預防這類驚險事故的先進地面雷達系統，仍未能避免這起事故發生。

根據美國廣播公司（ABC）從www.LiveATC.net網站取得的塔台錄音，塔台管制員當時對共和航空飛機的機師說：「抱歉，我以為聯合航空那架飛機早就離開跑道了。」

塔台管制員指引共和航空飛機起飛時，地面管制員同時也在另一個無線電頻道引導聯合航空飛機改走另一條滑行道，因為聯合航空飛機錯過了原本應該用來離開跑道的那條滑行道。

霍佛描述，事故發生後，乘客於凌晨0時35分下機，即便有乘客說手機應用程式顯示有另一架飛機在跑道上，閘口人員仍然連當晚的旅館住宿券都不給，因為他們認為問題出在天氣。

霍佛說，自從這班共和航空代美國航空（AmericanAirlines）執飛的班機突然取消後，她就陷在客服惡夢中；在她持續因頸部神經遭擠壓而接受治療之際，共和航空與聯邦航空總署都不回覆她的投訴。

對於相關問題，航空公司與機場方面都表示由聯邦航空總署回答。

近年驚險事故之多，已讓聯邦航空總署、國家運輸安全委員會和其他安全專家嚴重關切。運安會針對2023年2月發生在奧斯汀（Austin）一起事故的調查凸顯了相關疑慮，但還有其他備受矚目的驚險事故；舉例來說，一架在芝加哥機場降落的西南航空（Southwest Airlines）飛機差點撞上一架正在穿越跑道的商務噴射機。

航空史上最嚴重的事故發生在1977年的西班牙田尼利夫島（Tenerife），當時一架荷蘭皇家航空（KLM）747飛機開始在跑道上加速、準備起飛，卻有一架泛美航空（Pan Am）747飛機尚未離開跑道，兩機在濃霧中相撞，造成583人喪命。

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