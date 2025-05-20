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川普親家公任駐法大使 庫許納獲參院通過

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國參議院昨天通過查爾斯．庫許納（Charles Kushner）為下一任美國駐法國大使。（美聯社）
美國參議院昨天通過查爾斯．庫許納（Charles Kushner）為下一任美國駐法國大使。（美聯社）

美國參議院昨天通過查爾斯．庫許納（Charles Kushner）為下一任美國駐法國大使。老庫許納是川普總統女婿庫許納的父親，過去曾因案入獄後獲川普赦免。

綜合法新社與路透社報導，老庫許納是房地產大亨，過去也曾是律師，他2005年因逃稅等罪名認罪後入聯邦監獄服刑2年。2020年，川普在第1個任期即將結束時赦免了他。

參議院昨天是以51比45的票數通過老庫許納的任命。代表老庫許納家鄉紐澤西州的聯邦參議員布克（Cory Booker）是唯一支持這項提名的民主黨人。

另一方面，阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（LisaMurkowski）是唯一反對這項提名的共和黨人。

老庫許納的兒子庫許納（Jared Kushner）在2009年與川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）結婚，並在川普第1個任期內擔任總統顧問，主要負責中東衝突問題。

老庫許納在美法關係微妙之際前往巴黎，這兩個歷史盟友之間，甚至美國與整個歐洲之間，都因川普的貿易政策而氣氛緊張。

川普在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）宣布提名老庫許納出任駐法大使時表示，他是「傑出的商業領袖、慈善家與交易促成者，他將成為強而有力的倡導者，代表我們的國家及利益。」

參議院通過老庫許納的任命並不意外。川普所屬的共和黨在參院擁有53比47的多數席次，同時自1月20日川普的第2個任期以來，川普所提人選皆獲得參院同意。

老庫許納在任命聽證會上表示，他承認過去犯下「嚴重錯誤」，這些錯誤或可讓他成為更好的大使，因為他已為拙劣的判斷付出代價。

現年71歲的老庫許納除擔任美國駐法大使外，還將擔任美國駐摩納哥大使。

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