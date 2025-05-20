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為轉移外界焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手「曝政治內幕」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨籍前聯邦眾議員菲利普斯認為，前總統拜登本周宣布罹癌，是為轉移外界對拜登在白宮任上舉止的批評。圖為菲利普斯去年1月在新罕布夏州一個初選造勢場合發言。美聯社
美國民主黨籍前聯邦眾議員菲利普斯認為，前總統拜登本周宣布罹癌，是為轉移外界對拜登在白宮任上舉止的批評。圖為菲利普斯去年1月在新罕布夏州一個初選造勢場合發言。美聯社

美國前總統拜登的辦公室18日宣布拜登經診斷罹患侵襲性攝護腺癌，格利森評分為九分（第五級）。不過，曾在2024年挑戰拜登爭取民主黨總統提名的前聯邦眾議員菲利普斯（Dean Phillips）表示，拜登選在此時宣布罹癌，是為了轉移外界再度批評他在白宮任上的舉止。

國會山報報導，菲利普斯在19日出刊的《紐約時報》採訪中表示，「我不認為這件事在本周宣布是巧合」。他說，「很難有其他解讀」。

菲利普斯受訪之際，正值CNN資深主播塔珀（Jake Tapper）和Axios記者湯普森（Alex Thompson）合寫新書「原罪：拜登總統的衰退、隱暪和競選連任的災難性抉擇」上市，揭露拜登任期接近尾聲時，其核心圈成員為了向美國民眾隱瞞他的認知能力衰退跡象，究竟採取了多大程度的掩蓋行動。

菲利普斯在2024年競選過程中，對拜登年齡表達了擔憂，面對同黨同志的強烈反彈。但他接受紐時採訪時，甚至將拜登及其盟友隱瞞衰退跡象的舉動，與川普的行為相提並論。

菲利普斯說，「川普對自己的貪腐行為毫不掩飾，令人不安的是，拜登身邊的人顯然在做的事，在某些方面更令人震驚。」

美國 罹癌 攝護腺癌 拜登 川普

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