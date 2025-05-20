川普屢稱卡達贈機當空軍一號 知情人士：美方先向卡達洽詢購機

美媒日前披露，卡達王室計畫贈送美國國防部一架波音747-8型飛機，可能用作總統專機「空軍一號」。雖然川普總統堅稱這是「禮物」，但CNN 19日引述4位知情人士指出，是川普政府先與卡達洽詢購買一架可供川普作為空軍一號使用的波音747客機。

消息人士指出，川普1月上任後，五角大廈聯繫了波音公司，獲悉取代舊總統專機所建造的新機，還需要再等2年才能交付，但川普政府希望能更快取得替代機，空軍因此探索其他方案。同時，川普也指派中東特使威科夫（Steve Witkoff）協助物色可用的飛機。

3位消息人士透露，五角大廈初步接觸波音後，該公司向美國國防官員提供了一份全球其他客戶的名單，這些客戶擁有的飛機可在這一段期間使用。第2位知情人士表示，「卡達是其中一個客戶」，並補充說，五角大廈「提出購買這架飛機」，卡達也願意出售。

第3位知情人士表示，五角大廈是在得知白宮支持這項構想後，才展開與卡達的討論，並回憶最初討論是關於租賃該架飛機，而非直接購買。白宮官員透露，威科夫協助促成初步對話。

CNN的報導中，並未提到由租賃變為購買或購買變為贈送的原因及過程。

CNN指出，川普多次將這項潛在的交易稱為卡達王室的「善意舉動」或「貢獻」。不過，卡達總理兼外長穆罕默德在川普出訪中東時受訪指出，這架飛機並非送給川普的私人禮物，而是「政府對政府的交易」，若被認定違法就會撤回。

五角大廈將此事交由白宮回應。CNN已向白宮、卡達駐華府使館和波音公司發言人徵求評論。

華府和杜哈均強調，若進行飛機轉讓，將由卡達國防部和美國國防部依法辦理，白宮19日也再次重申此立場。4位知情人士透露，雙方律師仍在協商這筆交易。第2位知情人士說，從美國最初聯繫卡達到現在，「此事仍交由法律團隊處理，而且尚未做出任何決定」。

此前媒體曾報導該架飛機價值約4億美元（約台幣122億元），但2位消息人士稱，該飛機的價值已經下降。