快訊

清隊隊員驚三峽車禍現場像恐怖攻擊 弟弟闖入認出「黃黑色機車是媽媽的」

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

川普屢稱卡達贈機當空軍一號 知情人士：美方先向卡達洽詢購機

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在阿布達比的總統機場，登上美國總統專機空軍一號。歐新社
美國總統川普16日在阿布達比的總統機場，登上美國總統專機空軍一號。歐新社

美媒日前披露，卡達王室計畫贈送美國國防部一架波音747-8型飛機，可能用作總統專機「空軍一號」。雖然川普總統堅稱這是「禮物」，但CNN 19日引述4位知情人士指出，是川普政府先與卡達洽詢購買一架可供川普作為空軍一號使用的波音747客機。

消息人士指出，川普1月上任後，五角大廈聯繫了波音公司，獲悉取代舊總統專機所建造的新機，還需要再等2年才能交付，但川普政府希望能更快取得替代機，空軍因此探索其他方案。同時，川普也指派中東特使威科夫（Steve Witkoff）協助物色可用的飛機。

3位消息人士透露，五角大廈初步接觸波音後，該公司向美國國防官員提供了一份全球其他客戶的名單，這些客戶擁有的飛機可在這一段期間使用。第2位知情人士表示，「卡達是其中一個客戶」，並補充說，五角大廈「提出購買這架飛機」，卡達也願意出售。

第3位知情人士表示，五角大廈是在得知白宮支持這項構想後，才展開與卡達的討論，並回憶最初討論是關於租賃該架飛機，而非直接購買。白宮官員透露，威科夫協助促成初步對話。

CNN的報導中，並未提到由租賃變為購買或購買變為贈送的原因及過程。

CNN指出，川普多次將這項潛在的交易稱為卡達王室的「善意舉動」或「貢獻」。不過，卡達總理兼外長穆罕默德在川普出訪中東時受訪指出，這架飛機並非送給川普的私人禮物，而是「政府對政府的交易」，若被認定違法就會撤回。

五角大廈將此事交由白宮回應。CNN已向白宮、卡達駐華府使館和波音公司發言人徵求評論。

華府和杜哈均強調，若進行飛機轉讓，將由卡達國防部和美國國防部依法辦理，白宮19日也再次重申此立場。4位知情人士透露，雙方律師仍在協商這筆交易。第2位知情人士說，從美國最初聯繫卡達到現在，「此事仍交由法律團隊處理，而且尚未做出任何決定」。

此前媒體曾報導該架飛機價值約4億美元（約台幣122億元），但2位消息人士稱，該飛機的價值已經下降。

波音 川普 客戶 國防部 卡達

延伸閱讀

普亭要停戰、川普沒發文…真要和談了？PTT酸爆「和平備忘錄＝準備忘記」

航運股因川普關稅漲爆還心癢想上車？網推00960比較不抖：上有馬士基下有三雄

與川普通話前已有定見 普亭自信俄軍能在年底前攻下烏克蘭4州

520展望台美關係 涉外綠營人士 : 不能只有反中牌

相關新聞

最高院允川普政府取消「臨時保護」 35萬委內瑞拉人面臨遣返

川普總統擴大驅逐無證移民的行動獲致重大勝利，最高法院19日允許川普政府取消前總統拜登任內為35萬名委內瑞拉無證移民提供的...

2023開始出現「無法運作的拜登」 新書揭團隊隱暪衰退

有線電視新聞網(CNN)資深主播塔珀(Jake Tapper)、 Axios新聞網站記者湯普森(Alex Thompso...

又大又美預算案或本周交眾院審議 分析：預算赤字10年增近3兆

共和黨主導的國會眾院預算委員會18日晚通過「又大又美」總預算法案，這項法案本周可能交付表決；但跨黨派預算分析師警告，此預...

確診後首發聲 拜登：癌症影響所有人 破碎時最堅強

前總統拜登辦公室宣布拜登確診罹患攝護腺癌翌日，拜登19日首度透過社群媒體發文表示，「癌症影響我們所有人」，強調「破碎時最...

診斷中位年齡67歲前較有機會達「治癒」 但拜登已82歲

專家指出，攝護腺癌的癌細胞一旦轉移至骨頭即無法根治，不過透過抑制睪固酮的療法可延長壽命，患者存活五到十年以上並非罕見。

白宮隱瞞？范斯質疑拜登當總統能力：和希望康復兩回事

前總統拜登驚傳16日被診斷出患有惡性攝護腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼，此消息引發各界審視拜登是否早在卸任前、甚至競選連任前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。