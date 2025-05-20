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全球首例人體膀胱移植成功！男術後免背尿袋 擺脫7年洗腎

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
41歲拉蘭薩（右）4日同時接受人體膀胱和腎臟移植，是全球首例人體膀胱移植成功案例。圖/取自@almagoch在X的照片
41歲拉蘭薩（右）4日同時接受人體膀胱和腎臟移植，是全球首例人體膀胱移植成功案例。圖/取自@almagoch在X的照片

法新社報導，美國洛杉磯一支外科團隊4日完成全球首例人體膀胱移植手術，41歲患者同時接受膀胱與腎臟移植，術後立即恢復排尿功能，擺脫長達7年的洗腎治療，這項醫學突破對患有嚴重膀胱疾病的患者來說意義重大。

這項手術由加州大學洛杉磯分校（UCLA）雷根醫療中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）操刀，歷時八小時，41歲的受贈者拉蘭薩（Oscar Larrainzar）數年前因癌症切除大部分膀胱，後續又因癌症與末期腎病摘除雙腎，並接受長達7年的洗腎治療。

根據UCLA說明，手術先進行腎臟移植，接著植入膀胱，最後以該中心首創開發的技術將兩者連接。

主刀醫師之一的納希里（Nima Nassiri）表示，術後成果幾乎立刻見效，「新腎臟立即產生大量尿液，腎功能迅速恢復，完全不需再洗腎，且尿液能順利排入新膀胱」。

納希里與外科主任吉爾（Inderbir Gill）指出，過去未曾有完整膀胱移植紀錄，主因是骨盆血管結構複雜，技術門檻極高。這項手術已籌備超過4年。

過去膀胱功能受損的患者多以腸道重建人工膀胱，或裝設造口袋導尿，然而這些方式存在不少短期與長期風險。

醫療團隊期望，完整膀胱移植能成為未來更安全、有效的選項。

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