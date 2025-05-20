快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

美CBS新聞網與川普政府關係緊張 執行長辭職

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
美國哥倫比亞廣播公司新聞網執行長麥馬洪（Wendy McMahon）。路透
美國哥倫比亞廣播公司新聞網執行長麥馬洪（Wendy McMahon）。路透

美國哥倫比亞廣播公司新聞網執行長麥馬洪（Wendy McMahon）今天辭職；在這家公司與美國總統川普政府陷入法律與業務上的緊張關係之際，她說，最近數月充滿「挑戰」。

法新社報導，川普基於去年總統大選前訪問民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）的相關內容，控告擁有哥倫比亞廣播公司（CBS News）的媒體巨擘派拉蒙（Paramount），要求賠償200億美元。

法律專家認為，這起訴訟缺乏法律依據，如果真的走上法院，根據憲法對新聞自由的保障，哥倫比亞廣播公司將輕鬆獲勝。

儘管如此，派拉蒙還是尋求和解以安撫川普，因為派拉蒙與娛樂公司「天空之舞」（Skydance）的80億美元合併案需要聯邦政府批准。

麥馬洪在給員工的告別信中寫道：「過去幾個月充滿挑戰…很明顯的，我和公司在未來發展道路上意見不一。現在是我往前走的時候，也是這個公司在新領導階層下繼續前進的時候。」

川普聲稱，去年哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60Minutes）節目訪問賀錦麗的內容經過編輯，剪掉了一段令人尷尬的回答。

許多法律分析家認為這起訴訟是廣泛打擊新聞自由的一部分；川普已禁止部分記者進入橢圓形辦公室，並就一些報導控告其他媒體。

派拉蒙執行長奇克斯（George Cheeks）在給哥倫比亞廣播公司新聞網員工的訊息中證實麥馬洪辭職，並感謝她的領導。

與此同時，美國財經媒體CNBC引用消息人士說法報導，奇克斯本月17日曾與麥馬洪談話並要求她辭職。

「60分鐘」執行製作人、資深記者歐文斯（BillOwens）上個月辭職，理由是他經營節目的獨立性受到攻擊。

屢獲殊榮的「60分鐘」每週吸引約1000萬名觀眾，是川普鎖定媒體的主要目標。

自川普今年1月重返白宮以來，「60分鐘」一直在播出批評川普政府的調查。

川普呼籲取消此一節目，他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）還表示，希望「60分鐘」幕後團隊被判處長期監禁。

馬斯克 新聞自由 川普 哥倫比亞

延伸閱讀

普亭要停戰、川普沒發文…真要和談了？PTT酸爆「和平備忘錄＝準備忘記」

航運股因川普關稅漲爆還心癢想上車？網推00960比較不抖：上有馬士基下有三雄

與川普通話前已有定見 普亭自信俄軍能在年底前攻下烏克蘭4州

520展望台美關係 涉外綠營人士 : 不能只有反中牌

相關新聞

FBI前局長柯米發「神秘數字」貝殼照惹議 否認影射暗殺川普

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）日前在IG上發布一張照片，可見沙灘上的貝殼排成「8647」這...

美CBS新聞網與川普政府關係緊張 執行長辭職

美國哥倫比亞廣播公司新聞網執行長麥馬洪（Wendy McMahon）今天辭職；在這家公司與美國總統川普政府陷入法律與業務...

川普政策急轉彎 紐約大型離岸風電計劃叫停後又重啟

位於紐約海岸的大型風電建案將恢復施工，川普政府上個月叫停這建案後，又突然改變立場。

美最高法院裁決 允許取消委內瑞拉人臨時保護身分

針對美國現行保護約35萬委內瑞拉人免於可能被驅逐出境的法律，最高法院今天允許總統川普政府終止這項保護措施

川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」但「有人沒說真相」

美國前總統拜登的辦公室18日對外宣布，拜登16日經診斷罹患侵襲性攝護腺癌，且癌細胞已轉移至骨頭。現任總統川普19日表示，...

錯裝遺體 還給錯屍穿親人衣服 家屬狀告南加殯儀館

錯裝遺體！南加州康普頓（Compton）一戶家庭正在起訴當地一家殯儀館，指稱該殯儀館工作人員把錯誤的男子遺體放進棺材，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。