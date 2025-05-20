收取1000美元 首批「自我驅逐」無證移民搭機離美
美國國土安全部 （Department of Homeland Security）表示，第一批接受美國政府1000美元並同意「自我驅逐出境」的無證移民，今天從美國搭機飛往宏都拉斯和哥倫比亞。
法新社報導，國土安全部在聲明中表示，這架從德州休士頓起飛的「自願包機」上共有64名移民。
聲明中寫道：「他們獲得旅行援助和1000美元津貼，並保留有朝一日合法返回美國的可能性。」
其中38名移民被送至宏都拉斯，另外26名前往哥倫比亞。
國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）敦促美國其他無證移民，多多利用他們部門所謂的「回家計畫」。
諾姆說：「掌控你的離境並接受財務支援返回家鄉，如果不這樣做，你將面臨罰款、逮捕、驅逐出境，而且永遠不被允許返回。」
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