美最高法院裁決 允許取消委內瑞拉人臨時保護身分

針對美國現行保護約35萬委內瑞拉人免於可能被驅逐出境的法律，最高法院今天允許總統川普政府終止這項保護措施。

美國最高法院今天同意國土安全部部長諾姆（KristiNoem）的要求，撤銷委內瑞拉人的臨時保護身分（TPS），與此同時，一樁上訴案正在下級法院進行。

美國國會1990年設立臨時保護身分，為某些由於武裝衝突、環境災難或其他特殊和臨時條件無法返回原籍國的外國國民提供臨時安全避難所。受TPS保護的人免於被驅逐出境。

今年1月，就在川普就任前幾天，時任總統拜登將委內瑞拉人的臨時保護身分延長18個月，理由是委內瑞拉在長期統治者馬杜洛（Nicolas Maduro）的主政下持續面臨危機。

加州一位聯邦法官於3月下令，暫時阻止了川普政府終止對委內瑞拉人民的TPS計畫。

美國檢察總長索爾（John Sauer）向保守派佔多數的最高法院緊急聲請裁決，要求暫緩執行加州聯邦法官的這項命令。

回應最高法院的裁決，委內瑞拉裔美籍活動人士費羅 (Adelys Ferro）譴責，這是「一場仇外、歧視、種族主義的攻擊」。

費羅在電話中告訴法新社：「川普政府基本上正變得讓我們痛苦，至少對多數弱勢者而言就是如此。」