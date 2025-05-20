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川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」 但「有人沒說真相」

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川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」但「有人沒說真相」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日在白宮國宴廳舉行的甘迺迪中心董事會晚宴上發表講話。歐新社
美國總統川普19日在白宮國宴廳舉行的甘迺迪中心董事會晚宴上發表講話。歐新社

美國前總統拜登辦公室18日對外宣布，拜登16日經診斷罹患侵襲性攝護腺癌，且癌細胞已轉移至骨頭。現任總統川普19日表示，拜登被診斷罹癌「非常令人難過」，但隨即對公開披露病情的時間點提出質疑。

根據此前的報導，拜登本月稍早因泌尿系統症狀就醫，檢查發現攝護腺結節，辦公室18日證實拜登罹癌，格利森評分為9分（第5級）。

ABC新聞報導，川普19日在橢圓辦公室回答記者接受媒體提問時表示，「其實，我認為這真的非常令人難過」 ，但接著補充說，「我很驚訝公眾沒有更早得知這件事，因為要發展到（格利森評分）9分，那可是需要很長一段時間」。

隨後，川普似乎試圖對拜登在任期間及卸任後負責其健康的醫療團隊提出質疑，表示「有人沒有說出真相」。

白宮發言人秘書李維特（Karoline Leavitt）當天舉行例行記者會時，被問及拜登被診斷出患有前列腺癌後，川普是否曾直接與拜登交談。李維特答稱，「據我所知沒有，我不認為他們已經談過，但我相信總統會樂意這樣做。我昨晚和他談到了前總統被診斷出癌症的事情，他公布的聲明，也正是他在電話中對我所表達的最初反應。」

辦公室 罹癌 攝護腺癌 拜登 川普

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