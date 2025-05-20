川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普19日上午與俄羅斯總統普亭通話，川普表示，兩人通話非常順利，稱俄烏將立即朝停火和結束戰爭展開談判，並指出，梵蒂岡有意主持兩國談判。

川普日前接受專訪時表示，他和普亭應該要見面，未來可能會做這樣的安排，但川普沒有說明時間點；川普並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上預告，他預計19日上午與普亭通話，聚焦如何結束俄烏戰爭

川普19日與普亭通話，他表示，通話歷時2小時，過程非常順利，並指出，俄烏兩國會立即朝停火和結束戰爭展開談判，不過條件會由雙方交涉決定。

川普表示，他與普亭通話的語氣和氣氛非常良好，並指出，俄國希望在俄烏戰爭結束之後，與美國展開大規模的貿易，川普也對此表示同意；川普說，俄國有機會創造大量的工作機會和財富，「這是潛力無窮的」；川普表示，烏克蘭也能夠在重建的過程中受惠於貿易。

川普指出，俄國與烏克蘭的談判會立即展開，他也在與普亭通電後，通知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、德國總理梅爾茨、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。

川普也說，梵蒂岡有興趣主持談判，「讓談判過程開始吧！」

普亭 川普 俄烏戰爭

延伸閱讀

美再促俄烏停火 白宮：川普與普亭開始通話

以總理內唐亞胡揚言將控制整個加薩 白宮拒評論：會讓川普自行回應

川普開啟俄烏停火通話 外媒曝：已先後和澤倫斯基、普亭展開會談

川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查

相關新聞

拜登罹攝護腺癌 已轉移至骨骼

美國前總統拜登的辦公室十八日說，拜登十六日經診斷罹患侵襲性攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨頭。

川普與普亭通話2小時：梵蒂岡有興趣主持俄烏和談

美國總統川普19日上午與俄羅斯總統普亭通話，川普表示，兩人通話非常順利，稱俄烏將立即朝停火和結束戰爭展開談判，並指出，梵...

川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查

美國總統川普今天表示，他將對2024年總統大選的對手賀錦麗（Kamala Harris）展開「重大調查」，以查清她在競選...

特檢約談錄音檔曝光 揭拜登記憶衰退、混亂

聯邦特別檢察官許景(Robert Hur)在拜登還擔任總統時，約談川登總統筆錄有關他挪動機密文件被訴的2023年錄音檔，...

紐約華人也仰賴白卡 法拉盛醫院78%門診病患都在使用

紐約市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)接受世界日報專訪表示，若聯邦政府削減醫療補助(Medi...

白卡如果改革 3紅州可能最受傷 恐靠撙節或增稅度難關

國會共和黨議員考慮大幅改革「聯邦醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)，為延長川普總統減稅計畫的經費籌資，而這項改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。