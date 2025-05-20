拜登罹攝護腺癌 已轉移至骨骼

美國前總統拜登的辦公室十八日說，拜登十六日經診斷罹患侵襲性攝護腺癌，癌細胞已轉移至骨頭。

美國總統川普在真實社群說，他與第一夫人梅蘭妮亞聞訊非常難過，盼拜登盡快恢復，也向拜登夫人吉兒和其家人送上最溫暖祝福。前總統柯林頓與歐巴馬、前副總統賀錦麗、國務卿魯比歐和加州州長紐森均發文祝拜登康復。

賴清德總統在社群媒體Ｘ以英文發文，代表台灣人民誠摯祝福拜登穩步完全康復。

八十二歲的拜登本月稍早因泌尿系統症狀就醫，並且檢查發現攝護腺結節。拜登辦公室十八日證實拜登罹癌，格利森評分為九分（第五級）；癌症似乎是荷爾蒙敏感性，可有效治療，拜登和其家人正與醫師團隊評估治療選項。

根據美國癌症學會，腫瘤細胞排列最接近正常者為第一級，最凌亂者第五級；格里森評分最高十分，九分屬於高侵襲性。

拜登前年曾動手術移除胸部一個癌變斑塊，當時白宮醫師說，確認那是基底細胞癌，但所有癌細胞組織都清除。他去年七月退出十一月的總統大選，但他太晚退選且執政團隊疑似隱瞞拜登身體狀況，被視為民主黨敗選原因之一。

川普長子小川普則在社媒真實社群寫道，「吉兒博士」怎會沒察覺拜登的轉移性癌症，「還是這又是一次掩蓋？」，質疑拜登在總統任內已知罹癌。吉兒擁有教育博士學位。

小川普還附上一位姓奎伊的醫師貼文截圖，內容稱攝護腺癌是最易在早期診斷的癌症；即使是最具侵略性類型，也要五到七年未受治療才會發展成轉移性，拜登極可能任內就罹癌但未公開。