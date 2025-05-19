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拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人 與妻體會「1件事」

中央社／ 華盛頓19日專電
美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，他在社群發文表示，「癌症影響著我們每一個人」，感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。 圖／取自拜登X
美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，他在社群發文表示，「癌症影響著我們每一個人」，感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。 圖／取自拜登X

美國前總統拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostatecancer），正在評估治療選項。拜登今天在社群發文表示，「癌症影響著我們每一個人」，感謝大家以愛與支持鼓勵他和妻子。

拜登辦公室昨天指出，拜登（Joe Biden）上週因泌尿系統疾病的症狀而就醫，並發現攝護腺有結節。他於16日經診斷罹患攝護腺癌，癌細胞已轉移到骨骼。

拜登今早在社群媒體平台X發文表示：「癌症影響我們每一個人。如同你們許多人一樣，吉兒（Jill）和我也體會到，人在破碎之處反而最堅強。謝謝你們用愛和支持鼓勵我們。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）聞訊後感到難過，盼拜登早日康復、治療順利。

拜登昔日副手、前美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）發聲鼓勵拜登是「鬥士」，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）則發文表示，相信拜登會以特有的決心來面對這項挑戰。

外電報導，82歲的拜登今年1月以美國史上最年長總統之姿卸任。他擔任總統期間，健康狀況和年齡飽受外界質疑。拜登罹癌消息曝光後，華府有不少居民都很感嘆。

專家指出，過去10年在治療晚期攝護腺癌方面有長足進展，即使患有轉移性攝護腺癌，許多男性也能存活「5至10年，甚至更久」。

美國 癌症 攝護腺癌 拜登

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