美公債賣壓湧現 30年期殖利率飆至5% 反映穆迪降評
美國30年期公債殖利率突破5%的整數心理關卡，為4月來首見，反映信評機構穆迪上周摘除美國AAA頂級信評，引發美國債市走弱。
在台灣時間周一（19日）中午左右，美國30年期公債殖利率攀升多達6個基點，報5%。交易人士密切觀察殖利率是否會重返2023年底見到的5.18%水準，當時寫下2007年以來最高水準。
10年期公債殖利率攀升4%至4.52%。
穆迪上周五晚間宣布取消將美國信評等級從Aaa下調至Aa1，歸咎於歷屆政府和國會導致預算赤字不斷擴大，目前也無和緩的跡象。
這次的降評風險可能會加劇華爾街對美國公債市場的擔憂，此時國會正在討論更多沒有財源支持的減稅措施，而且在美國總統川普顛覆長期建立的商業夥伴關係、重彈貿易協議之際，美國經濟可能放緩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言