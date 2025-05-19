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以軍對加薩發動大規模地面攻勢！巴勒斯坦官員：夜襲至少130人喪生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列戰車5月18日於以色列和加薩邊境。路透
以色列戰車5月18日於以色列和加薩邊境。路透

路透報導，以色列軍方18日在加薩北部和南部的展開「大規模地面行動」，根據巴勒斯坦衛生官員的說法，以軍夜間空襲造成超過130人喪生。

在以軍宣布擴大地面行動之前，包括以國和哈瑪斯方面的消息人士都表示，雙方在卡達的新一輪間接談判一直遲無進展。

紐約時報報導，以國總理內唐亞胡辦公室表示，此項政策急轉彎是出於作戰需求，目的是為了「擴大軍事行動、徹底擊敗哈瑪斯」。聲明中指出，此舉為軍方建議採取的措施。

有關新一輪地面攻勢的細節仍有限，尚不清楚以軍將深入至何處、哪些區域將受到的影響最大。

同時，以色列政府宣布，將允許「基本數量的食物」進入加薩。這項決定距離以方全面中止人道援助已逾11周，當初是為迫使哈瑪斯延長原有停火協議。

不過，聲明並未說明何時恢復援助、如何運送或會在哪裡分發。目前美國支持的「繞過哈瑪斯」援助分發機制尚未啟動。

美國總統川普明確表示，必須設法避免加薩出現大規模飢荒。部分以軍高層也私下認為，若不儘速恢復援助，加薩巴勒斯坦人恐將面臨廣泛飢餓。

此次軍事行動擴大之際，以色列與哈瑪斯仍持續在卡達首都杜哈進行間接停火談判。

哈瑪斯 卡達 以色列

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