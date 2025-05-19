眾院預算委員會罕見晚間投票 又大又美法案闖關成功

包含川普政府多項政策的「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill）日前在美國聯邦眾院的預算委員會卡關，但委員會18日罕見在晚間投票，竟以一票之差闖關成功，為共和黨在國殤日之前將法案送出眾院邁出一大步。

眾院預算委員會（House Budget Committee）16日處理推動多項川普政府政策的又大又美的法案，最終以16比21票闖關失敗，其中有5位共和黨眾議員跑票，未能將法案送出委員會，被外界認為是打亂了眾院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）希望在國殤日（Memorial day）之前將法案送進參議院的計畫；有部分共和黨眾議員認為，該法案砍支出砍得還不夠多，無法有效降低政府赤字。

然而，眾院預算委員會18日罕見的在晚間10時開會，再度針對法案投票，最後以17比16票，將法案送出預算委員會，預計在下一站將在眾院規則委員會（House Rules Committee）做處理，可能針對法案內容做最後的妥協或修改。

根據國會山莊報（The Hill）報導指出，由於法案的重要性之高，預算委員會晚間投票，現場也見到強生和白宮立法主任布萊德（James Braid）。