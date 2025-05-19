拜登也罹患！關於攝護腺癌 你必須知道的六大Q&A

高齡82歲的美國前總統拜登（82歲）被診斷出罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已經擴散到骨骼。攝護腺癌是男性中最常見的癌症之一，隨著年齡提升、發病率也跟著提高，不過近幾十年來，存活率已有明顯改善。

彭博資訊整理出關於攝護腺癌常識的Q&A：

Ｑ：攝護腺癌有多常見？

在美國，攝護腺癌是男性中在皮膚癌以外最常見的癌症。估計在2025年將有約31.3萬個新病例，並造成3.57萬死亡病例。大約每八名男性中，就會有一人在一生中會被診斷出罹患攝護腺癌。

Ｑ：哪些人風險最高？

攝護腺癌的風險隨年齡增加而上升。約60%的病例發生在65歲以上的男性身上，而診斷確診時的平均年齡為67歲。拜登的年齡正好落在攝護腺癌的高風險族群中。

根據屍體解剖研究顯示，30%至40%的西方男性在死亡時，其實患有未被診斷出的攝護腺癌。許多這類腫瘤的生長緩慢，終生不會引起症狀，但另一些則是具有侵略性，會迅速擴散，正如拜登的例子。

Ｑ：攝護腺癌有多嚴重？

儘管被診斷出罹患攝護腺癌的患者增加，部分原因是檢測技術提升且民眾壽命更長，但自1990年代中期以來，攝護腺癌確診的死亡率已降低超過50%，歸功於病理影像技術和標靶治療技術提升。

然而，攝護腺癌仍是美國男性第二大癌症死因，僅次於肺癌。大約每44名男性中，就有一人會因此病去世。不過，由於確診數量龐大，大多數被診斷出攝護腺癌的男性最終並不會因此病去世。目前美國有超過330萬名攝護腺癌存活者。

Ｑ：有哪些症狀？

早期的攝護腺癌通常沒有症狀，大多數得靠抽血進行PSA檢查（PSA，攝護腺特定抗原）才能發現。PSA是由攝護腺產生的蛋白質，其數值升高可能表示癌症，也可能是良性攝護腺增生或感染所致。但由於PSA檢測可能導致過度診斷與不必要的治療，現已不再建議所有男性一律接受檢測。

至於嚴重的攝護腺癌症狀則可能包括排尿困難（尿流緩慢、夜間頻尿）、尿液中有血、勃起功能障礙、骨頭痛、腿部或腳部無力或麻木等。

Ｑ：如何進行診斷？

攝護腺癌通常透過PSA檢測或直腸肛診發現。若PSA值偏高或發現結節，醫生會安排影像檢查或切片檢查。

拜登的情況則是出現擴散到骨骼的情況，他的格利森評分 （Gleason score）為9分，在惡性程度滿分為10分之中屬於高侵略性癌症，顯然屬於癌細胞快速增加的晚期，需要積極治療而非觀察追蹤。

Ｑ：有哪些治療選項？

治療方式取決於癌症的擴散程度與惡性程度。據報導，拜登的癌細胞已擴散至骨骼，但仍屬於「荷爾蒙敏感型」，也就是仍對抑制睪固酮的療法有反應，這是標準療法之一。對於這類轉移性攝護腺癌，通常會採荷爾蒙療法加上新型抗雄激素藥物的混合治療。

杜克大學的攝護腺癌專家穆爾（Judd Moul）表示，癌症已轉移的患者仍可能存活五年、七年，甚至十年以上。他指出，他經常診治與拜登同齡、病情相似的患者，「過去十年間，這類病患的存活率幾乎翻了三倍」。

不過，荷爾蒙治療伴隨明顯副作用，包括性慾減退、勃起困難、體重增加、肌肉力量下降與骨質疏鬆。對年長患者來說可能較能忍受，但對年輕患者則可能造成大幅影響。