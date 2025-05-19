拜登罹攝護腺癌 專家：治療有進展許多患者活10年

美國前總統拜登驚傳罹患侵襲性攝護腺癌。專家指出，過去10年在治療晚期攝護腺癌方面有長足進展，即使患有轉移性攝護腺癌，許多男性也能存活「5至10年，甚至更久」。

法新社報導，拜登辦公室說，82歲的拜登上週因泌尿系統疾病的症狀而就醫，並且發現攝護腺有結節。他於16日經診斷罹患攝護腺癌，癌細胞已經轉移到骨骼。

辦公室聲明接著寫道：「雖然這是一種較為侵襲性的癌症，但這種癌症似乎對荷爾蒙敏感，因此可以進行有效治療。總統及他的家人正在與醫師團隊共商治療選項。」

根據美國癌症學會（American Cancer Society）統計，攝護腺癌是男性最常見的癌症，美國有1/8男性在其一生中被診斷出患有這種癌症。

美國癌症學會說，若及早發現，攝護腺癌的治癒率很高，但仍是男性第2大癌症死因。

荷爾蒙療法是一種常見的治療方式，能縮小腫瘤並延緩癌細胞生長，但無法治癒癌症。

根據聲明，拜登的癌症「格里森分數（Gleasonscore）為9分（第5級）」。

美國癌症學會指出，依腫瘤細胞的排列形態來看，排列最接近正常者為第1級，排列最凌亂者為第5級，格里森分數滿分為10分。由此可看出拜登病情的嚴重性。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，2021年診斷出的23萬6659起攝護腺癌病例中，70%是在癌細胞擴散到攝護腺外之前診斷出來，該年診斷的新病例約8%屬於晚期。

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）泌尿科醫師雷波爾（Herbert Lepor）說，9分代表「風險非常高」，但他補充說，即使患有轉移性攝護腺癌，許多男性也能存活「5至10年，甚至更久」。

他說：「過去10年間，醫界在治療晚期攝護腺癌方面取得許多進展。」