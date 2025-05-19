川普「大法案」卡關 眾院議長稱仍按計畫推進

美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天表示，一項旨在推進總統川普國內施政的大型法案近期雖然在國會委員會闖關失敗，不過法案仍然「在正軌上」。

法新社報導，川普一直在施壓共和黨人掌控的國會，要迅速推進他口中這項「漂亮的大法案」。這項法案將延續他第一個總統任期的減稅政策，同時針對社會福利計畫實施新的限制措施，還有其他許多條款。

強生接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問時表示，儘管這項法案在眾院預算委員會（House Budget Committee）闖關失敗，他仍計劃本週結束前就這項法案進行全院表決。

根據立場獨立的國會分析師估算，這項法案中的稅務條款將在未來10年使聯邦赤字增加逾4兆8000萬美元。

為了部分抵消赤字增加所造成的影響，共和黨人計劃大幅削減開支，特別是針對「醫療補助」（Medicaid）添加新的限制措施。這項公共健保計畫協助提供健康保險給超過7000萬名美國低收入民眾。

不過共和黨內部嚴重分歧，可能會拖慢立法進程。

強生整個週末都在努力說服反對派。共和黨人在眾院僅握有些微多數，意味著法案幾乎需要所有黨籍議員一致支持才能通過。

預算委員會預計將持續針對法案辯論至今天深夜，以期這回能讓法案順利通過。但就算法案在眾院過關，仍將在聯邦參議院面臨挑戰。