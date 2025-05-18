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洛杉磯台灣文化傳統週 國會議員強調挺台立場

中央社／ 洛杉磯17日專電

洛杉磯台僑今天舉行台灣文化傳統週，聯邦眾議員趙美心出席，強調台灣是亞洲先進的民主體制，經濟實力雄厚，美國應該支持台灣；她在國會提案推動台美避免雙重課稅法案，獲得兩黨壓倒性支持。

大洛杉磯台美人傳統週園遊會今天在蒙特利公園（Monterey Park）舉行。台美人為台裔美國人的簡稱，這場活動已有20多年歷史，透過園遊會的方式呈現台灣美食，舞台上有台灣流行歌、舞蹈表演。

總統府國策顧問、台灣會館董事長田詒鴻表示，美國政府為了表揚外來移民對美國的貢獻，把5月訂為台裔美國人的傳統月，在洛杉磯的台美人在5月第2個星期舉行傳統週活動，傳承台灣文化。

活動除了園遊會攤位，現場還舉行兒童繪畫比賽，以牛肉麵、珍珠奶茶為主題，有數十個台裔小朋友參與。

駐洛杉磯辦事處長紀欽耀在開幕儀式上致詞表示，台灣近幾年在美國的能見度越來越高，希望藉由台灣人傳統週的活動，把台灣人的精神在美國傳承下去。

南加州選出的聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）是台美避免雙重課稅法案的提案人，她出席活動表示，「台灣是美國前10大貿易夥伴，卻唯一沒有簽署避免雙重課稅協定，導致企業得被迫繳2次稅。所以我們必須儘快推動這項法案。」

她表示，法案在眾議院獲得兩黨支持，以壓倒性的票數通過，期待參議院通過之後，由總統簽署成為法律。

趙美心表示，台灣是亞洲先進的民主政體，也是美國的重要盟友，經濟實力雄厚，具有非常重要的地位，特別是它的民主，美國應該支持台灣，「因為我們希望在世界各地推動民主。」

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