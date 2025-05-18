2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

根據最近曝光的一段錄音黨，美國前總統拜登（Joe Biden）說話時語帶遲疑，且難以記住關鍵事件和日期，再次引發外界對他在位期間心智能力的爭論。

法新社報導，美國媒體Axios取得並發布這段長達4分鐘的錄音，恰逢1本即將出版的新書稱，美國白宮內部圈子在前總統拜登去年競選連任期間蓄意掩蓋他「身體狀況退化」的情況。

這段錄音取自2023年10月對前特別檢察官赫爾（Robert Hur）的2次訪談，赫爾當時正在調查拜登卸任歐巴馬（Barack Obama）副手後，是否不當處理機密文件。

各界對拜登身體狀況與認知能力的質疑，以及幕僚與民主黨重量級人士對其明顯出現衰退跡象的反應，隨著「原罪：拜登總統的衰落、掩蓋及其再次參選的災難性選擇」（Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again，暫譯）一書即將問世再度引發關注。

由美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jake Tapper）和Axios新聞網記者湯普森（Alex Thompson）共同撰寫的這本書，預定5月20日發表。

當特檢在1份詳盡報告中將拜登形容為「善意、記性不佳的老年人」，激怒民主黨人和白宮官員。

然而這段錄音可聽出，拜登在回答問題時不僅遲疑許久，並多次搞錯重要事件日期。

在談到自己因兒子波伊（Beau Biden）死於腦癌所受到的打擊時，拜登努力回想波伊逝世的確切時間。

他問道：「波伊是哪個月去世的？喔，天啊，是5月嗎？他是2015年過世的嗎？我想是2015年。」

拜登接著說，「川普是在2017年11月當選的」。他被糾正是2016年當選之後又改口說，「那是川普宣誓就職的時間」。

他說話緩慢、斷斷續續，包括長時間停頓，有時還會在一句話還沒說完的時候突然轉換話題。

拜登出現明顯衰退跡象，特別是他說話時支支吾吾和口齒不清，這在2024年6月與共和黨籍對手川普的總統辯論中表露無遺。

報導說，儘管川普也曾數度搞錯人名與日期，但以1位78歲的長者而言，他仍顯得活力充沛。

川普 拜登 美國

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