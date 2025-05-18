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川普減稅法案踢到鐵板 在眾院預算委員會闖關失敗

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普推動的減稅政策，其代價是導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險的撙節措施。（歐新社）
川普推動的減稅政策，其代價是導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險的撙節措施。（歐新社）

美國總統川普口中「一項大且美麗的法案」15日在眾院預算委員會闖關失敗，因共和黨國會議員起內訌，使得這項涵蓋川普國內施政核心的大型法案無法推進，對其稅收與支出政策形成一大打擊。

川普正推動這項法案，以延續他第一個總統任期的減稅政策，同時搭配會導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險的撙節措施。

由於這項法案試圖削減Medicaid（針對中低收入者的醫療保險計畫，俗稱白卡）的經費，讓共和黨內部出現分歧，有五名共和黨議員與民主黨一同否決法案，最終以16票贊成、21票反對，無法順利過關，使得協商勢必要延續至周末。眾院預算委員會將在18日晚間再度召開會議，但即便該法案再度表決，真如眾院領袖自訂的陣亡將士紀念日期限前過關，在參議院仍將面臨更多角力。

由聯邦與各州共同出資、攸關全美7,000多萬人醫療權益的Medicaid，要以多大和多快程度削減經費，成為此次爭論的焦點。共和黨提出的預算案，預計在未來十年削減約6,250億美元的Medicaid支出，將占整體希望節省1.5兆美元的一大部分。而節省1.5兆美元是為了部分抵銷規模4兆美元的減稅措施。

然而，鑒於削減金額較小、實施時間也較晚，與許多共和黨保守派議員主張的大刀闊斧式改革有落差，且其影響在各個共和黨主政的州之間也不盡相同。

德州保守派聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）表示：「這套法案嚴重不及格，無法達成我們所說的關於赤字的目標。我們在開空頭支票，我們的下一代將為此付出代價。」在其他共和黨人警告大幅削減醫療保險經費會帶來政治風險之際，這些議員卻在推動收緊支出。這可能導致部分共和黨議員在2026年選輸。

民主黨人普遍反對該方案，宣稱其劫貧濟富。國會預算處對與醫療補助相關的部分進行了初步分析，發現到2034年，該計畫將導致納保人數至少減少860萬人。

眾院議長強生（Mike Johnson）預計在本周末尋求與黨內反對派達成妥協。不過從中取得平衡將充滿挑戰，因為他對債務鷹派做出的任何讓步，都可能引發溫和派的連鎖倒戈。

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