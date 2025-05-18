聽新聞
0:00 / 0:00

美國主權基金計畫 傳遭擱置

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，美國總統川普已暫時擱置設立主權財富基金的計畫，此前政府官員歷經三個月討論後，未能提出合適方案，來滿足川普所期望的廣泛投資靈活性。

川普在2月指示官員研擬一套詳細方案，希望建立在全球規模「數一數二」的主權財富基金，而且可透過將政府擁有的龐大資產貨幣化來提供資金，用於支持關鍵礦產或像是收購TikTok等戰略計畫。

川普還表示，這個基金或許能賺取足夠收益，來協助減少國家債務。美國財政部長貝森特當時表示，該基金可能在12個月內成立並運作。

不過，彭博資訊引述的知情人士表示，這項要建立能媲美石油大國所擁有的上兆美元級基金的宏大計畫，在法律、財務和政治現實方面都遭遇阻礙，因此推動這項計畫的優先程度已降低。

這些知情人士說，政府現在考慮建立一個更簡單、規模更有限的投資工具，利用現有機構運作，無須另外取得國會批准。

川普上周在中東訪問期間淡化美國成立主權財富基金的想法，指出解決美國巨額債務問題才是當務之急。他15日在卡達表示：「我寧願先償還債務，等債務償還後再考慮設立基金。」

川普原先指派貝森特和商務部長盧特尼克在90天內提出主權財富基金計畫。

儘管他們本月初已提出方案，但知情人士透露，白宮官員對此並不滿意，最終方案未提交給川普批准。

川普 美國 財富

延伸閱讀

川普減稅法案被眾院擋下…可能少算了財政赤字

美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘

美中關係「很重要」 川普稱願意出訪會晤習近平

美共和黨眾議員內鬨法案卡關 川普財政政策遇挫

相關新聞

川普減稅法案踢到鐵板 在眾院預算委員會闖關失敗

美國總統川普口中「一項大且美麗的法案」15日在眾院預算委員會闖關失敗，因共和黨國會議員起內訌，使得這項涵蓋川普國內施政核...

美國主權基金計畫 傳遭擱置

知情人士透露，美國總統川普已暫時擱置設立主權財富基金的計畫，此前政府官員歷經三個月討論後，未能提出合適方案，來滿足川普所...

強烈風暴侵襲美國密蘇里州、肯塔基州 超過20人喪命

美國當局官員和媒體今天指出，龍捲風、冰雹及強烈風暴侵襲國內中部的密蘇里州和肯塔基州，導致逾20人死亡

「我…我…我不知道」拜登狂結巴錄音檔曝光 記不起長子何時過世

美媒Axios於5月16日公布時任美國總統拜登（Biden）2023年與前特別檢察官羅伯許（Robert Kyoung Hur）一段訪談錄音，內容...

「美台關係很重要」美準亞太助卿提3印太優先要務 籲盟國需支持台灣

美國準東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre）日前在國會向國會議員強調，美國與台灣之間的關...

「台美小姐皇后」當上洛杉磯法官 就職講台語感謝爸媽

洛杉磯郡高等法院今天舉行法官就職儀式，25年前曾戴上「台美小姐」后冠的黃海倫，今天穿上法官袍，她致詞用台灣台語感謝爸媽「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。