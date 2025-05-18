美國主權基金計畫 傳遭擱置

知情人士透露，美國總統川普已暫時擱置設立主權財富基金的計畫，此前政府官員歷經三個月討論後，未能提出合適方案，來滿足川普所期望的廣泛投資靈活性。

川普在2月指示官員研擬一套詳細方案，希望建立在全球規模「數一數二」的主權財富基金，而且可透過將政府擁有的龐大資產貨幣化來提供資金，用於支持關鍵礦產或像是收購TikTok等戰略計畫。

川普還表示，這個基金或許能賺取足夠收益，來協助減少國家債務。美國財政部長貝森特當時表示，該基金可能在12個月內成立並運作。

不過，彭博資訊引述的知情人士表示，這項要建立能媲美石油大國所擁有的上兆美元級基金的宏大計畫，在法律、財務和政治現實方面都遭遇阻礙，因此推動這項計畫的優先程度已降低。

這些知情人士說，政府現在考慮建立一個更簡單、規模更有限的投資工具，利用現有機構運作，無須另外取得國會批准。

川普上周在中東訪問期間淡化美國成立主權財富基金的想法，指出解決美國巨額債務問題才是當務之急。他15日在卡達表示：「我寧願先償還債務，等債務償還後再考慮設立基金。」

川普原先指派貝森特和商務部長盧特尼克在90天內提出主權財富基金計畫。

儘管他們本月初已提出方案，但知情人士透露，白宮官員對此並不滿意，最終方案未提交給川普批准。