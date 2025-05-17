強烈風暴侵襲美國密蘇里州、肯塔基州 超過20人喪命

美國當局官員和媒體今天指出，龍捲風、冰雹及強烈風暴侵襲國內中部的密蘇里州和肯塔基州，導致逾20人死亡。

法新社報導，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）於社群媒體X平台發文寫道，昨天晚間的風暴已經造成至少14人殞命。

貝希爾還提到：「但不幸的是，隨著我們接獲更多資訊，這項數據預計還會攀升。」

另外，華盛頓郵報（The Washington Post）報導，密蘇里州至少有7人喪命。