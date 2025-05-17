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錄音檔曝光！拜登訪談狂結巴「我不知道」 記不起長子何時過世

香港01／ 撰文／劉耀洋
美國前總統拜登。法新社
美國前總統拜登。法新社

美媒Axios於5月16日公布時任美國總統拜登（Biden）2023年與前特別檢察官羅伯許（Robert Kyoung Hur）一段訪談錄音，內容涉及前者在擔任副總統期間對機密文件的處理情況。調查早已結束，且未發現足夠證據指控拜登失職。然而該錄音卻顯示了他當時身體、心智已出現衰退的狀況，甚至連長子博（Beau Biden）何時去世都不太確定，需向參與訪談的人士確認。

拜登2023年接受有關他處理機密資料事宜的調查，兩日內與羅伯許進行長達五個小時的訪談。

拜登在影片中數度出現記憶混亂的情況，當被問及其卸任副總統後，把要處理的文件放在哪時，他結巴地說「我不知道」，然後再繼續談論那段時間發生卻似乎與問題無關的事情。

拜登其後提起因腦癌早逝的長子博，卻難以憶起後者是甚麼時候去世，他當時自言自語道：「博是哪個月過世？......哦，天哪是5月30日。」當訪談者向他確認長子博於2015年去世時，拜登居然反問稱：「他是2015年去世的嗎？」

另外，拜登對於他自己卸任副總統、川普（Donald Trump）首次當選總統的年份都出現記憶混亂的情況，屢次需要訪談者介入提醒。

美媒稱，這次採訪紀錄去年就已公開，但上述摘錄是首次公開的訪談內容。而錄音內容似乎證明了羅伯許為何最後會在報告中，稱當時81歲的拜登是「一名富有同情心、善良、記憶力差的老人」。

延伸閱讀：

報告質疑拜登記憶力衰退 白宫批有政治動機

文件門調查報告出爐 拜登歡迎檢方不起訴 稱反映與特朗普案差別

文章授權轉載自《香港01》

川普 拜登 美國

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