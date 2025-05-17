「美台關係很重要」美準亞太助卿提3印太優先要務 籲盟國需支持台灣

美國準東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael DeSombre）日前在國會向國會議員強調，美國與台灣之間的關係很重要，美國和其盟國都必須支持台灣。他並表示，他希望與印太地區國家追求「商業外交」，這呼應了總統川普所追求的降低美國貿易逆差、吸引外資和提振國內製造目標。

韓聯社報導，在15日的美國參議院同意權聽證會上，這位美國總統川普提名的東亞政策最高外交官人選提出了三項美國在印太政策上的關鍵優先要務：加強與印太地區盟國、夥伴及友國的合作，以加強對敵國惡意行動的威懾和對抗；和所有印太地區國家發展蓬勃的商業外交和對等貿易關係；杜絕芬太尼和非法移民從亞洲流入美國，並確保所有國家接回其非法滯留美國的公民。

除了促進美國的外交和安全利益外，戴桑布雷也明確表示將致力於擴大與亞太地區國家在外交上的「商業機會」。

他說：「如果獲得批准，我將會確保所有亞太地區的大使館都有很強的商業外交團隊，而且我們將從華府這裡提供支援。」

在談到台灣的重要性時，戴桑布雷強調美國和盟國必須支持台灣。

他說：「我們和台灣的關係非常重要。他們是我們很棒的夥伴。而且我們應該尋求強化這段關係，並鼓勵我們的盟國和夥伴支持台灣。」