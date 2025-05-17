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「強迫承受痛苦」美孕婦腦死靠儀器續命 家屬控：墮胎禁令所致

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國喬治亞州一名30歲孕婦儘管已經宣告腦死，過去3個月仍靠儀器維生至今，她的母親表示，這是因為喬治亞州限制墮胎的措施所致。示意圖／ingimage
美國喬治亞州一名30歲孕婦儘管已經宣告腦死，過去3個月仍靠儀器維生至今，她的母親表示，這是因為喬治亞州限制墮胎的措施所致。示意圖／ingimage

美國喬治亞州一名30歲孕婦儘管已經宣告腦死，過去3個月仍靠儀器維生至今，她的母親表示，這是因為喬治亞州限制墮胎的措施所致。

法新社報導，紐柯克（April Newkirk）說，維持女兒史密斯（Adriana Smith）生命的決定，是在沒有徵詢家人意見的情況下做出。

她向美國國家廣播公司（NBC）地方電視台WXIA-TV表示：「這個決定應該留給我們做才對。」

紐柯克說，原為註冊護理師的女兒今年2月懷孕9週時嚴重頭痛，初次就醫時，院方只開立了藥物處方。隔天早上史密斯被送往任職的醫院時，醫生在她的腦部發現多個血栓，隨即宣布腦死。

喬治亞州法律禁止懷孕6週後的所有墮胎處置，即所謂「心跳法」；6週是首度偵測到胎兒心跳的大概週數。

根據紐柯克說法，由於當時史密斯已懷孕9週，醫師遲遲不敢採取任何可能違法的措施。

史密斯從那時開始便仰賴儀器維生至今，如今已懷胎21週。

紐柯克說：「我不是說我們會選擇讓她終止妊娠，而是我們本來應該可以有選擇。」

育有一子的史密斯這段時間一直仰賴呼吸器，好讓腹中胎兒撐到足月生產，不過紐柯克也說，醫生不確定這樣的妊娠方式是否可行，也不知道是否會有健康方面的併發症。

專精醫療倫理和生殖權利的西北大學（Northwestern University）教授華森（Katie Watson）表示，墮胎法並不適用於像史密斯這樣的案例。

華森今天對法新社說：「喬治亞州墮胎法令與移除腦死患者的呼吸器完全無關，並沒有這方面規定，即使當事人在死亡當下仍懷有身孕。」

她補充表示：「如果這家人所述院方說法屬實，那麼醫院對喬治亞州墮胎法就做出了令人意外的錯誤解讀。」

華森說，院方的行為可能是出於擔心法律責任，而這是針對相關墮胎法令的一種「寒蟬效應」。

收治史密斯的艾莫瑞健康照護體系（Emory Healthcare）未立即回應法新社的置評請求。

這起事件引發民主黨人和墮胎權益組織的強烈反應。

喬治亞州民主黨籍聯邦眾議員威廉斯（Nikema Williams）透過聲明表示：「每個人都應享有自由，來決定什麼對他們的家人、未來和生活最妥適。」

威廉斯指控共和黨籍總統川普和喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）「強迫人們承受難以想像的痛苦」。

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