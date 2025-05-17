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紐奧良10囚犯從牢房馬桶後方牆洞逃逸 僅逮回2人

中央社／ 紐奧良16日綜合外電報導

美國警方表示，路易斯安那州紐奧良市一所監獄今天凌晨有10名男子大膽越獄，他們從牢房馬桶後方的一個大洞逃出，爬到牆外，而看守他們牢房區域的人員當時正好離開用餐。

美聯社報導，越獄囚犯中有8人還在逃亡，包括因謀殺被起訴的嫌犯。

根據媒體在記者會上看到的監視器影片，逃犯們衝出監獄，有些人穿橘色囚衣，有些人穿白色衣服。他們爬過圍籬，裹著毯子以免被帶刺鐵絲網割傷，然後有些人穿越附近的州際公路，進入一個社區。

美聯社從執法部門取得的照片顯示，一間牢房的馬桶後方有個大洞，逃犯們就是從此處越獄。

這些人也利用了官員長期抱怨的監獄缺失來逃獄。獄方長達數小時都沒發現這10人不見，直到早上例行清點人數，才知道有人越獄，而這時已過了7個多小時。

警長辦公室官員說，這些逃犯所在的牢房區域本有一名文職技術人員看管，但她當時離開用餐。

事發後不久，20歲逃犯邁爾斯（Kendall Myles）在紐奧良法國區（French Quarter）還沒跑遠就被抓回。他曾兩次逃出少年拘留中心。

警長辦公室表示，21歲逃犯穆迪（Robert Moody）今晚也被逮，多虧檢舉專線的消息，執法人員在紐奧良發現了他。

警長哈特森（Susan Hutson）說，逃犯們利用「有缺陷的鎖」越獄，她曾不斷表達對這些鎖的擔憂，本週稍早還試圖爭取經費翻修有問題的設施。

哈特森還說，有跡象顯示，警局內部有人協助這些囚犯逃跑。

這所監獄關了1400人。哈特森說：「幾乎不可能，不是完全不可能，但幾乎不可能在沒人協助的情況下越獄。」

監獄 辦公室 馬桶

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